مصادرة سيارة الرجل الوطواط «باتموبيل» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 11:48 صباحا
نسخة عن سيارة «باتموبيل» بعد مصادرتها في موسكو (أ ف ب)

صودرت نسخة عن سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم «باتموبيل» في موسكو بعدما رصدتها الشرطة من دون لوحة تسجيل ومع مقاسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة البالغ طولها ستة أمتار وعرضها أربعة، أوقفت السبت من قبل شرطة المرور في وسط العاصمة الروسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت شرطة موسكو في بيان «السيارة غير مسجلة لدى الهيئات الرسمية ولا تملك رخصة لنوع السيارات هذا أو إذنا بالسير على الطرقات»، وأضافت «قاسَ عناصر الشرطة السيارة فتبين لهم أنها تتجاوز المستويات المسموح بها».

وأوضحت المصادر نفسها أن سيارة «باتموبيل» صنعت في الولايات المتحدة وأدخلت عليها تحسينات في روسيا، ولاستردادها على صاحب السيارة البالغ 23 عامًا أن يسدد غرامات عدة لمخالفته قانون السير وقيادة سيارة غير مرخصة لا تحمل لوحة تسجيل، وتقدر قيمة السيارة بنحو 55 مليون روبل (770 ألف يورو) على ما ذكرت وسائل إعلام متخصصة.

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