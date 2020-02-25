لكزس في جينيف بـ«كابريو LC 500»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 03:37 مساء

أعلنت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «لكزس» مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات بطراز النسخة الكابريو من الأيقونة LC 500، الذي يفتح أبوابه رسميًّا في الفترة من يوم 5 وحتى يوم 15 من شهر مارس المقبل.

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «لكزس» طرازًا رياضيًّا مذهلا من الأيقونة الشهيرة لخطوط إنتاجها كابريو، التي ستعرف باسم «LC 500».

وكانت الإطلالة الأولى للسيارة الرياضية المذهلة «كابريو LC 500»، باللون الأخضر الغامق، وذلك خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، الذي أُقيمت فعالياته في نهاية العام الماضي.

التصميم الخارجي
كشفت الشركة اليابانية بعض أسرار التصميم الخارجي لطراز «كابريو LC 500»، ومنها طول السيارة الذي يصل إلى 4.76 متر، مع سقف قماشي رائع قابل للطي بضغطة واحدة خلال 15 ثانية فقط، ويمكن فتحه أثناء سير السيارة بحد أقصى للسرعة يصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة.

كما أعلنت الشركة اليابانية أنها أضافت خاصية جديدة ستعرف باسم Climate Concierge، ستعمل على تدفئة المقود ومنطقة الرقبة في أيام الشتاء الباردة.

الأداء
وعن أداء طراز «كابريو LC 500»، كشفت الشركة اليابانية أنها زودت السيارة بمحرك من فئة V8 الشهيرة، بسعة هائلة تصل إلى 5 لترات، لتستطيع كابريو LC 500 توليد قوة هائلة على الطرقات تصل إلى 346 كيلو وات، أي نحو 471 حصانًا كاملة، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلو مترًا في الساعة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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