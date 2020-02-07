360 ألف دولار للحصول على فيلاينو الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 08:45 صباحا

كشفت الشركة الكندية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الخارقة «فيلاينو» عن الموديل الأحدث من خطوط لإنتاج الشركة، الذي سيعرف باسم «CB7R».

ونشرت الشركة الصور الترويجية الأولى للطراز الجديد، وكشفت عن بعض تفاصيل الأداء والتصميم المستقبلي المعتمد في صناعة هذا الطراز.

وأوضحت الشركة الكندية أن تصميم طراز CB7R جاء مستوحى من تصميم الطراز الذي سبقه بعام CB7، وأكدت أن كبار متسابقي رياضة السيارات في العالم أسهموا بخبرتهم في هذه الإطلالة المميزة.

الأداء الخارق لطراز CB7R
زودت الطراز الجديد من شركة «فيلاينو» بمحرك من فئة V8 الشهيرة، بسعة تصل إلى 6.2 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 525 حصانا كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 659 نيوتن متر.

وأوضحت الشركة أن هناك نسخة أخرى من نفس الطراز، ولكنها ستزود بمحرك يمتلك قدرات وسعة أكبر تصل إلى 7.0 لتر، ليستطيع توليد قوة أكبر تصل إلى 700 حصان، مع معدل تسارع من السكون وحتى 62 ميلا في الساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، وأوضحت أن نسخ هذا الطراز ستكون محدودة.

وكشفت الشركة الكندية «فيلاينو» أن طراز CB7R الخارق سيكون جاهزًا للأسواق المحلية والعالمية في الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2020، وأعلنت أن الأسعار ستبدأ من 360 ألف دولار لأقل فئة، ولأعلى فئة ستصل الأسعار إلى 660 ألف دولار ي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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