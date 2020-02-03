تعرف على سبب إيقاف تصنيع X-Class

من الواضح أن الصانعة الألمانية مرسيدس لم توفق في أول بيك أب في تاريخها والتي حملت اسم X-Class، فقد أعلنت العملاقة الألمانية رسمياً عن إيقاف إنتاجها في شهر مايو المقبل.

مبيعاتها القليلة جداً أدت إلى سرعة إنهاء إنتاجها التي تقررت بعد 3 أشهر من الآن، حيث أعلنت مرسيدس رسمياً عن عدم نيتها تطوير السيارة والاستمرار في إنتاجها نظراً للطلب المنخفض عليها ومبيعاتها القليلة التي بلغت 15.300 سيارة حول العالم لعام 2019 وهو الرقم الذي لم يعجب مرسيدس على الإطلاق وفقا لموقع «متوراتي».

تؤكد مرسيدس أنها ستوفر الدعم الكامل لكل ملاك سيارتها من صيانة وإصلاح وقطع غيار مع عدم تأثير هذا القرار على ملاك السيارة الحاليين.

