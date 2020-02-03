تعرف على سبب إيقاف تصنيع X-Class

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 02:23 مساء

من الواضح أن الصانعة الألمانية مرسيدس لم توفق في أول بيك أب في تاريخها والتي حملت اسم X-Class، فقد أعلنت العملاقة الألمانية رسمياً عن إيقاف إنتاجها في شهر مايو المقبل.

مبيعاتها القليلة جداً أدت إلى سرعة إنهاء إنتاجها التي تقررت بعد 3 أشهر من الآن، حيث أعلنت مرسيدس رسمياً عن عدم نيتها تطوير السيارة والاستمرار في إنتاجها نظراً للطلب المنخفض عليها ومبيعاتها القليلة التي بلغت 15.300 سيارة حول العالم لعام 2019 وهو الرقم الذي لم يعجب مرسيدس على الإطلاق وفقا لموقع «متوراتي».

تؤكد مرسيدس أنها ستوفر الدعم الكامل لكل ملاك سيارتها من صيانة وإصلاح وقطع غيار مع عدم تأثير هذا القرار على ملاك السيارة الحاليين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة