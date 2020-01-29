كيف تحافظ على سيارتك في الشتاء؟

هل أنت من عشاق فصل الشتاء؟ أيا كانت إجابتك فسيارتك تحتاج إلى العناية بها بشكل خاص في هذا الموسم من السنة، لكي تستمتع بقيادة آمنة دون مواجهة أي مفاجأة غير سارة.

قد يعتقد الكثيرون أن السيارة لا تواجه أي مشاكل في فصل الشتاء، ولكن على العكس فهناك بعض الاحتياطات الواجب اتباعها خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة لكي تعمل سيارتك بالشكل الأمثل وتتجنب إصاباتها بالأعطال.

وفيما يلي نقدم لك «روتينا شتويا» يتضمن ثماني خطوات تجنبك الأخطاء الشائعة وتحمي سيارتك من عوامل هذا الفصل من السنة.

اغسل سيارتك دائما:

- يندهش البعض عندما يعلم بأن غسل السيارة بشكل دوري يعد من أهم خطوات حمايتها في الشتاء.

فغسل الطلاء والإطارات باستمرار يمنع تكوين الأملاح والرواسب المتسببة في إصابة الهيكل الخارجي بالصدأ والذي يعد أحد أكبر أعداء متانة وسلامة السيارة.

الشمع صديق سيارتك في الشتاء:

- تساعد الطبقات الشمعية التي توضع على سطح السيارة في حمايتها من الرطوبة والأملاح وتحد من تراكم الوحل على الطلاء.

ويفضل أن تقوم بهذه الخطوة في مركز متخصص حتى يتأكد أولا من تنظيف سطح المركبة جيدا من أي شوائب.

لا تترك السيارة دون غطاء:

- يفضل في فصل الشتاء ألا تترك سيارتك في الهواء الطلق خصوصا في الأماكن شديدة البرودة أو التي تتسم بالتقلبات الجوية ولكن إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بها في جراج خاص فيجب عليك استخدام غطاء يخفف من تعرضها لمختلف العوامل الجوية التي تؤثر يوما بعد آخرعلى سلامة السيارة.

تأكد من صلاحية البطارية:

- يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة أن تُفقد البطارية الكثير من كفاءتها، ولذا فمن الضروري الاطمئنان على قدراتها بشكل دوري.

لا تسخن محرك السيارة قبل استخدامها:

- أحد أبرز الأخطاء الشائعة هي تسخين المحرك لفترة قبل الانطلاق على اعتبار أن ذلك يمنح السيارة أداءً أفضل، ولكن في الواقع أن ذلك له أضرار كبيرة بسبب تعرض المحرك لتبخر الوقود دون احتراقه بشكل كامل مع تعرضه للهواء أيضا، وهو ما قد يؤدي إلى إتلافه.

اطمئن على سوائل السيارة:

- هناك عدة زيوت رئيسية في السيارة تخص كلا من المحرك والمكابح وكذلك ناقل السرعة، وكلها تتأثر في حالة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وربما تتعرض للتجمد، وهو ما سيؤدي إلى الحد من قدرة المركبة على العمل بالشكل الطبيعي.

ويمكنك تفادي ذلك باستخدام سيارتك بشكل دائم وتجنب تركها لفترات طويلة دون قيادتها، فتشغيل المحرك بشكل دوري وإعطائه الفرصة ليصل إلى درجة حرارته المثالية يقي من أخطار تجمد السوائل.

الكشف على الإطارات:

- يؤثر البرد القارس بشكل ملموس على إطارات السيارة لأنه يتسبب في انكماش الهواء بداخلها، وهو الأمر الذي يعرضها لخطر التشققات، ولذلك التأكد من حالة الإطارات بشكل مستمر سيبعد عنها خطر التلف.

تفقد شمع الاحتراق:

- يهمل البعض فحص شمع الاحتراق على الرغم من أنها تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة وهو ما يضعف كثيرا من أداء السيارة.

ولهذا السبب فإن الفحص الدوري لكفاءة شمع الاحتراق يؤمن لك قيادة سلسة في فصل الشتاء.

هذا المحتوى من تيربو العرب