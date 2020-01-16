بالفيديو: «جي إم سي» تكشف عن عملاقها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:43 مساء
أتت «Yukon» الجديدة بهيكل ضخم بطول 5 أمتار و70 سم (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «GMC» (جي إم سي) عن نموذجها الجديد من سيارات «Yukon» بتصميم يجعل من هذه السيارة واحدة من أجمل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها أناقة.

وأتت «Yukon» الجديدة بهيكل ضخم بطول 5 أمتار و70 سم، يتميز بواجهة أمامية يوحي بالقوة التي تتميز بها سيارات GMC رباعية الدفع، ومزين بمصابيح فريدة التصميم تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت هذه السيارة بالعديد من الأنظمة التي تجعل من قيادتها سهلة وعملية على مختلف الطرق، وحصلت على نظام تعليق هوائي يساعد على تغيير ارتفاع الهيكل عن الأرض، ونظام لمنع الانزلاق، ونظام للتحكم بحركة العجلات على المنحدرات.

أما مقصورتها فحصلت على مقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس، إضافة إلى أنظمة صوت ومولتيميديا متطورة، وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتنقية الهواء.

وتعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، محرك بـ8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 420 حصانا، ومحرك بـ8 أسطوانات وسعة 5.3 ليتر وعزم 355 حصانا، ومحرك ديزل بـ6 أسطوانات وعزم 277 حصانا، تعمل جميعها مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ10 مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟