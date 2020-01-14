بمزيد من القوة.. تويوتا تعيد تصميم تندرا

تستعد الصانعة اليابانية تويوتا لكشف موديل جديد معاد تصميمه من سيارتها تندرا لعام 2021 سوف يتمتع بالمزيد من القوة والتقنيات.

بداية التصميم التخيلي يظهر الواجهة الأمامية والتي تتأثر بطرز تويوتا الحالية، حيث يستلهم الشبك الأمامي من سيارة تاكوما TRD برو الحالية، في حين أن المصابيح الأمامية تذكرنا براف فور، ولكنها أكبر ومصممة بشكل أفضل لتناسب تندرا، في حين أن المصابيح الخلفية والجنوط والمظهر الجانبي تبدو مثيرة للاهتمام أيضاً وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تندرا الجديدة ستستمد قوتها على الأرجح من محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 450 حصانا، وقد يكون هناك نسخة هجينة من تندرا بإضافة مساعدة كهربائية لنفس المحرك.

