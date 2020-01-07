أوبر تكشف أول 3 مدن لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الطائرة

نسخة من سيارة الأجرة الطائرة التي ستصنعها هيونداي لأوبر في معرض الالكترونيات المتطورة في لاس فيغاس في 6 يناير 2020 (أ ف ب)

ستصنع شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية سيارات أجرة طائرة، لصالح عملاق النقل «أوبر»، التي تخطط لإطلاق شبكة من هذه المركبات الجوية في غضون ثلاثة أعوام.

وأوضحت المجموعة في بيان أن تلك المركبات ستكون كهربائية بنسبة 100%، وستكون قادرة على نقل أربعة أشخاص، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

ومن شأن هذا الاتفاق، الذي أعلن في معرض الإلكترونيات المتطورة في لاس فيغاس، أن يساعد «أوبر» على تحقيق هدفها المتمثل في نشر سيارات الأجرة الجوية في بعض المدن بحلول العام 2023.

وقال جايوون شين رئيس قسم النقل الجوي الحضري في «هيونداي» إنه يتوقع أن تكون التكاليف معقولة، نظرا إلى أن التصنيع سيكون على نطاق واسع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في المعرض: «نحن نعرف طريقة إنتاج مركبات عالية الجودة على نطاق واسع»، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون سيارات الأجرة الجوية القصيرة المدى «في متناول الجميع».

وقال إريك أليسون رئيس «أوبر إيليفيت» إنه عن طريق النقل «الجوي، يمكننا توفير وقت كبير لركابنا».

وأعلنت «أوبر» أنها اختارت ملبورن الأسترالية، إضافة إلى دالاس ولوس أنجليس الأميركيتين، لتصبح أولى المدن التي تقدم خدمات «أوبر إير».

وعرضت «هيونداي» في المعرض نموذجها من سيارة الأجرة الطائرة «إس-إيه 1» الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 290 كيلومترا في الساعة.