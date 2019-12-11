بالفيديو: لامبورغيني مغطاة بالكريستال

السيارة التي أنتجت من الصانع الإيطالي العريق في عالم السيارات الخارقة «لامبورغيني» ظهرت للحضور في لندن وهي مغطاة بمئات الآلاف من قطع الكريستال السواروفسكي، الذي يعتبر الأفضل في العالم، على أيدي مصممي شركة «CarsInCloaks» وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات، وتتخذ من لندن مقراً لها، وفقاً موقع «كارسكوب» الخاص بأخبار عالم بالسيارات.

والسيارة ملك للشابة الروسية «داريا راديونوفا»، التي تعشق عالم تعديل السيارات، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغطية إحدى سياراتها بقطع من الكريستال.

وأكدت الشابة الروسية «داريا راديونوفا»، أن تعديل السيارة «أفنتادور» قد استغرق حوالي 75 يوم من العمل الشاق لتصل بهذه الهيئة الجديدة الثمينة.

شاهدوا جمال السيارة معنا بالفيديو وتعرفوا على التغيرات التي حدثت بها.