كيف ستكون «أودي A3»؟

ظهرت «أودي A3» سيدان في صور تجسسية أخيرًا، مما دفع المصممين في موقع «Kolesa» برسم صور توقعية للسيارة.

المشاهدة الأولى تبدو وكأنها A4 محدثة، ولا غرابة في ذلك إذا أخذنا في الاعتبار توجهات «أودي» الحالية في التصميم وعزوف الشركات الألمانية الفاخرة عن المخاطرة وفقًا لموقع «متوراتي».

«أودي A3» ستواجه منافسة من «مرسيدس A-Class» سيدان و«بي إم دبليو» الفئة الثانية، فمن المتوقع إجراء «أودي» لتغييرات واسعة في الداخلية مع وضع لوحة لمسية بدل لوحة نظام المعلومات الترفيهية الحالي الأشبه بالتابلت.

المقصورة الداخلية ستكون أرحب وأوسع من السابق بفضل تحديث منصة MQB، مع توقعات بتقديم نسخ هجينة مخففة وأخرى هجينة بالقابس فور انطلاق السيارة في 2020 كموديل 2021.

