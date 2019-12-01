أسباب نقص وتبخر مياه الريدياتير

الريدياتيرمن أهم الأجزاء الموجودة في السيارة فهو يعمل على تبريد وخفض درجة حرارة محرك السيارة والحفاظ على سلامته ومن ثم الحفاظ على سلامة السيارة وأحيانًا تتعرض مياه الريدياتير للنقص، وذلك يرجع إلى عدة أسباب نعرض بعضها للتعرف عليها والوصول إلى سبب المشكلة التي قد تؤدي إلى تلف المحرك تعرف على هذه الأسباب وفقا لموقع «المرسال».

- قد يكون غطاء القربة غير محكم الغلق وهذا ما يؤدي تبخير الماء.

- وجود تلف في منظم الحرارة الخاص بالسيارة (الثيرموستات)، وهو يقوم بتنظيم درجة حرارة الماء بعد دخوله إلى الريدياتير، ولذلك عند حدوث أي خلل به يؤدي إلى نقص الماء.

- وجود ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الريدياتير، وتصنع تلك الأنابيب من مواد مقاومة للحرارة والبرودة.

- وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد، وهذا ما يؤدي إلى نقص المياه داخل الريدياتيرالسيارة.

- يمكن أن يؤدي التهريب في الريدياتير نفسه إلى نقص المياه داخله، وفي هذه الحالة لابد من تغيير الرديتر بأكمله.

- تعتبر مروحة السيارة أحد العوامل العامة لتبريد السيارة، وهي تقع في الجزء الأمامي من السيارة، وعند حدوث أي خلل بها يؤدي ذلك إلى نقص مياه الريدياتير.

- حدوث ثقب أو كسر في مطرة الماء الموجودة بالسيارة يؤدي إلى نقص مياه الريدياتير، وفي هذه الحالة لابد من إعادة تصليح المطرة أو تغيرها نهائيًا .

- يحدث نقص المياه بسبب كسر أو تسريب في الصرة المخصصة للتنظيف والتي تقع أسفل الريدياتير.

- تهريب الطبات يؤدي إلى نقص مياه الريدياتير، ويمكن زيادة منسوب المياه عن طريق زيادة مياه القربة الاحتياطية.

- تشغيل المكيف في فصل الصيف أو الشتاء كثيرًا يستهلك الكثير من الماء مما يؤدي إلى سحب المياه من الريدياتير.

