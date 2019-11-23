كهربائية جديدة من نيسان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 11:28 صباحا

كشفت نيسان عن سيارة اختبارية عالية الطاقة بمحرك ثنائي ونظام تحكّم كليّ الدفع ومزودة بتكنولوجيات جديدة يتمّ تطويرها للجيل المقبل من سيارات الشركة الكهربائية.

ترتكز السيارة على نيسان LEAF e+ الكهربائية 100% وتتضمن نظام دفع كليّ يعمل بمحركات أمامية وخلفية عالية الطاقة مدمجة مع تقنية التحكم بالهيكل التي طورتها نيسان، وكانت النتيجة نظاماً للتحكم في جميع العجلات يعمل بالكهرباء والذي سيؤدي إلى الارتقاء بأداء سيارات نيسان الكهربائية إلى مستوى جديد.

تضمّ السيارة محرّكين كهربائيين منفصلين في المقدّمة والخلف ويولّد نظام النقل 308 أحصنة و680 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى. ويكمل هذه الطاقة التحكم الفائق الدقة في المحركات الذي توفره تقنية السيارات الكهربائية المتطورة من نيسان، والتي تتيح تسارعاً سلساً وعالي الاستجابة .

يوفر التحكّم الدقيق بمحرّكي السيارة الكهربائية راحة لا تضاهى. فقد أضيف نظام كبح محرك خلفي ذاتي إلى نظام كبح المحرك الأمامي الذاتي المعتاد. وبهذا، عندما تُستخدم المكابح على طرقات المدينة مثلاً، لا يتعرّض الركّاب للارتجاج ويحدّ هذا من احتمال الإصابة بدوار الحركة ومن أيّ مصدر إزعاج آخر. كذلك، عند السير على طرقات وعرة أو عند التسارع، يتمّ تعزيز التحكّم بالمحرك من أجل الحفاظ على راحة القيادة من خلال الحدّ من الحركة المفاجئة.

إضافة إلى تعزيز توزيع عزم الدوران الأمامي والخلفي، يطبّق النظام تحكماً مستقلاً بالمكابح على كل واحدة من العجلات الأربع من أجل تعزيز قوة الانعطاف التي تولّدها كل عجلة. ويتيح هذا الأمر للسائق الاستمتاع بالانعطاف مع حدّ أدنى من التوجيه منه.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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