طراز رياضي جديد من نيسان

كشفت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار السيارات بعض التسريبات من داخل جدران الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «نيسان».

وأفادت التقارير أن الشركة اليابانية تستعد لإزاحة الستار عن طرازها الرياضي الخارق «نيسان نيسمو» خلال فعاليات معرض يوكوهاما الياباني الدولي للسيارات، الذي سيفتح أبوابه للحضور في اليوم الثاني عشر من الشهر الجاري نوفمبر.

وأكدت التقارير أن هذه النسخة مخصصة لرياضة سباق السيارات، لينضم الطراز الجديد «نيسمو» إلى أسطول رياضي عريق من نيسان، بدأ منذ أكثر من 60 عاما، وسيشهد العديد من التحسينات، على صعيد التصميم الداخلي والخارجي، ومعدلات الأداء للمحرك الخارق.

وأوضحت التقارير أن شركة نيسان تكتمت على أسرار وتفاصيل طراز نيسمو الجديد، وأكدت أن كافة التفاصيل سيتم الكشف عنها من خلال منصتها في معرض يوكوهاما الدولي للسيارات.

يذكر أن طراز «نيسان نيسمو» ظهر لأول مرة بشكل رسمي في العام 2013، وكانت تضم العديد من التقنيات المتقدمة المستخدمة في سيارات السباق الشهيرة، من أجل تقديم تجربة قيادة وأداء رياضي فريد.

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