سيارة جيمس بوند للبيع

انطلقت فعاليات حلبة مرسى ياس روزنامة التي تضم عديد الأنشطة والأحداث الترفيهية المثيرة، في موسم 2019- 2020، على هامش سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا 1» التي ستقام يوم 30 نوفمبر.

ومن ضمن الفعاليات الكبيرة التي تحدث على الأراضي الإماراتية خلال هذا المحفل العالمي، سيستعد مزاد«آر إم سوذبي» للانطلاق، الذي سيقوم بعرض أبرز السيارات الحديثة والكلاسيكية النادرة.

وسينتظر الحضور المزاد المخصص للسيارة الخارقة «جاغوارCX75»، التي ظهرت خلال أحد أجزاء سلسلة أفلام العميل البريطاني «جيمس بوند»، وتحديداً في فيلم «Spectre».

ويأتي هيكل السيارة الشهيرة باللون الأصفر الغامق وكتب عليها الرقم «001»، الذي يرمز للعميل البريطاني السري الشهير خلال أحداث الفيلم.

وسيتمكن حاملو تذاكر نادي «البادوك» بالتسجيل في المزاد المنتظر، إلى جانب الأشخاص وجامعي السيارات الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق، للمشاركة في المزاد لمحاولة الظفر بالسيارة «جاغوارCX75 ».

يذكر أن الحدث العالمي غير المسبوق سيشهد عديد الأنشطة والفعاليات على مسار السباق وحوله، وسينتشر في أنحاء جزيرة ياس.

وتستمر الفعاليات حتى اليوم الوطني الإماراتي، الإثنين 2 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2019.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».