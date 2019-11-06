بالصور: أول سيارة «SUV كوبيه» من «كيا»

قدمت الصانعة الكورية «كيا» أول «SUV كوبيه» لها ولكنها اختبارية للوقت الحالي باسم «فيوتشرون».

التصميم الخارجي جاء بشبك أمامي يأتي بتطبيق مختلف ومثير للاهتمام لـ«أنف النمر»، مع وضع المصابيح الأمامية LED في جوانب شبكة التهوية، مع سقف غير تقليدي وتصميم عام للجسد مستوحى من تصميم «الصحون الطائرة»، التي نراها في أفلام الخيال العلمي للفضائيين، حسب تصريح الشركة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

حصلت السيارة على نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع، مع اعتمادها على مولد كهربائي بالكامل أسفل أرضية المقصورة مع أربع موتورات كهربائية في العجلات، مما أدى إلى مركز جاذبية منخفض ونظام دفع رباعي بالغ الرشاقة.

الداخلية واسعة ومريحة، خصوصا مع تصميم المقاعد الأمامية من مواد مرنة تسمح بوضعية جلوس مستقيمة أو وضعية مائلة للاسترخاء، مع «وسيط مستخدم رسومي» خاص يتدفق من الباب المجاور للسائق إلى المقود، مما يعني دمج لوحة العدادات مع شاشة العرض في مركز لوحة القيادة.

