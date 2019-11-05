بالصور: تعرف على جديد أزيرا 2021 من هيونداي

أزاحت مجموعة هيونداي العملاقة الستار عن أزيرا السيدان 2021 الفاخرة بتحديثات جديدة ومميزة للغاية.

في البداية حصلت أزيرا 2021 على شبك أمامي بتصميم معقد يضم عناصر مضيئة، مع زوج من المصابيح الأمامية الجديدة مثل المستخدمة في سوناتا 2020، إضافة إلى مصد أمامي معدل يعطيها مظهراً أكثر عدوانية، وفي الخلف، كان لدى أزيرا السابقة شريط LED بكامل عرض السيارة، ولكن تم تعديلها لتتضمن على حواف منحنية تضفي مظهراً أكثر تطوراً وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

المقصورة الداخلية حصلت على أجهزة القياس الرقمية بالكامل المرتبطة بشاشة النظام الترفيهي، ويبلغ قياس كل منهما 12.3 بوصة، كما فقد الكونسول الوسطي بعض عناصر التحكم التقليدية حيث تم دمجها في شاشة لمسية ثانوية، كما تغيرت فتحات التهوية فأصبحت أقل حجماً وأكثر وضوحاً، عن طريق مزجها بشكل أفضل مع لوحة القيادة، وتم استبدال ذراع ناقل الحركة السميك والكبير الخاص بناقل الحركة الأوتوماتيكي بأزرار تضفي مظهراً أكثر تقدماً لداخلية السيارة.

المواصفات الميكانيكية ستحصل على قوتها من محرك بنزين سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وهناك أيضاً نظام هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 2.4 لتر مع محرك كهربائي بقوة 38 كيلووات وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وبطارية ليثيوم أيون.

