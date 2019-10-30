بالصور: تعرف إلى مميزات أيقونة «هيونداي» الرياضية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 02:15 مساء

قام المصورون التجسسيون بالتقاط صور تجسسية لـ«هيونداي كونا N» الفئة الرياضية أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج الألمانية.

وتأتي «هيونداي كونا N» بتصميم رياضي للصدامات الأمامية والخلفية، وتم الاستغناء عن كشافات الضباب الأمامية لتصبح كمداخل للهواء، وفي الخلف سيأتي الصدام الخلفي بمشتت هواء يقع بين مخرجي العادم. وكذلك العتبات الجانبية جاءت بزوائد رياضية. وستزود بجنوط أكبر حجما ومكابح رياضية أقوى من الفئة الأساسية. وستتم ترقية نظام التعليق والتوجيه ليصبحا ذا طابع رياضي يتماشى مع هوية هذه الفئة، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

المواصفات الميكانيكية من المتوقع أن تعتمد «كونا N» على نفس محرك هيونداي فيلوستر المكون من 4 سلندرات تيربو سعة لترين، يولد أحصنة تتراوح بين 246 و275 حصانا.
 

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