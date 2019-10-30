تعديل جديد لـ«B3 بي إم دبليو» في طوكيو

كشفت الشركة الألمانية لتعديل السيارات ألبينا عن الأيقونة الأنيقة للشركة «B3»، وذلك من خلال المنصة الخاصة بها خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات في دورته الحالية.

وتشتهر شركة «ألبينا» بتعديل مختلف طرازات الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفاخرة «بي إم دبليو»، وقد جاء الدور على الطراز B3.

من خلال النظرة الأولى على إطلالة ألبينا B3 سنجد العديد من التعديلات داخل قمرة القيادة، التي بدأت عن العتبات الجانبية للأبواب، إلى جانب مقاعد فارهة وزينة خاصة للسيارة بخيوط الحياكة والخشب الفاخرة.

كما حصلت «ألبينا» B3 على مجموعة عوادم فولاذية رباعية، وإطارات كبيرة تصل قياسها إلى 19 بوصة.

ومن ناحية الأداء، كشفت الشركة الألمانية أنها أضافت محركا مكونا من 6 أسطوانات يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 462 حصانا و700 نيوتن متر من عزم الدوران.

وبفضل هذا المحرك الهائل تستطيع السيارة الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 3.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 303 كيلو مترات في الساعة.

وستأتي «ألبينا B3» بنظام دفع رباعي للإطارات، وسيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات من فئة ZF الشهيرة.

وكشفت الشركة الألمانية عن موعد طرح الطراز الجديد إلى الأسواق، وأعلنت أن السيارة ستصل في مطلع العام القادم 2020، ولكنها تكتمت على السعر الرسمي الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه في الحملة الترويجية القادمة للسيارة.

هذا المحتوى من تيربو العرب