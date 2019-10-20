سيارة عسكرية جديدة من «جيب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 12:57 مساء

كشفت الشركة الأميركية لصناعة السيارات القوية «جيب» نسخة عسكرية خاصة معدلة من طراز «جلادييتور» الشهير، جاءت بالتعاون المثمر مع الشركة الشهيرة «إي إم جنرال».

«جيب» تطلق وحشًا عسكريًّا من طراز «جلادييتور»، ونشرت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات الصور التشويقية الأولى لهذه النسخة المحدودة الإنتاج، وأوضحت أن النسخة المعدلة من طراز «جلادييتور» مازالت قيد التحسين والتطوير من قبل مصممي الشركة، وربما نرى العديد من الإمكانات القتالية الفريدة من خلالها.

كما أكدت التقارير أن شركة «جيب» تستعد لطرح السيارة بشكل رسمي من خلال منصتها في فعاليات الاجتماع والمعرض السنوي لجمعية الجيش الأميركي، الذي يعرف بين المدنيين باسم «أوسا».

وبالرغم من التكتم الشديد على إمكانات الطراز المعدل من «جلادييتور»، إلا أن خبراء ورواد السيارات توقعوا أن تأتي السيارة بهيكل مصفح، ودروع ضد الرصاص، مع خيارات للمحرك «جازولين وديزل».

وأخيرًا أوضحت التقارير أن شركة «جيب» الأميركية تنوي عرض نسخ «جلادييتور» الجديدة خلال العام المقبل 2020، ولن تكشف السعر الرسمي لها حتى هذه اللحظة

الجدير بالذكر أن شركة «إي إم جنرال» تعاونت في وقت سابق لصناعة الطراز الشهير «هامر هامفي» المصفح، الذي نال إشادة واسعة، خاصة في القطاع العسكري.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تطيل صلاحية البطارية وتحافظ على كفاءتها