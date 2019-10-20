سيارة عسكرية جديدة من «جيب»

كشفت الشركة الأميركية لصناعة السيارات القوية «جيب» نسخة عسكرية خاصة معدلة من طراز «جلادييتور» الشهير، جاءت بالتعاون المثمر مع الشركة الشهيرة «إي إم جنرال».

«جيب» تطلق وحشًا عسكريًّا من طراز «جلادييتور»، ونشرت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات الصور التشويقية الأولى لهذه النسخة المحدودة الإنتاج، وأوضحت أن النسخة المعدلة من طراز «جلادييتور» مازالت قيد التحسين والتطوير من قبل مصممي الشركة، وربما نرى العديد من الإمكانات القتالية الفريدة من خلالها.

كما أكدت التقارير أن شركة «جيب» تستعد لطرح السيارة بشكل رسمي من خلال منصتها في فعاليات الاجتماع والمعرض السنوي لجمعية الجيش الأميركي، الذي يعرف بين المدنيين باسم «أوسا».

وبالرغم من التكتم الشديد على إمكانات الطراز المعدل من «جلادييتور»، إلا أن خبراء ورواد السيارات توقعوا أن تأتي السيارة بهيكل مصفح، ودروع ضد الرصاص، مع خيارات للمحرك «جازولين وديزل».

وأخيرًا أوضحت التقارير أن شركة «جيب» الأميركية تنوي عرض نسخ «جلادييتور» الجديدة خلال العام المقبل 2020، ولن تكشف السعر الرسمي لها حتى هذه اللحظة

الجدير بالذكر أن شركة «إي إم جنرال» تعاونت في وقت سابق لصناعة الطراز الشهير «هامر هامفي» المصفح، الذي نال إشادة واسعة، خاصة في القطاع العسكري.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»