بالفيديو: واحدة من أجمل السيارات الرياضية في العالم

سيارة Copen الجديدة من «دايهاتسو» اليابانية (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت شركة «دايهاتسو» اليابانية النقاب أخيرا عن سيارة «كوبيه» رياضية صغيرة آية في الأناقة والعصرية.

وجاءت Copen الجديدة بهيكل مميز بطول 3.3 م، أي أقصر من هياكل سيارات «ميني رودستر» بـ40 سم، يتميز بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، وسقف متحرك يمكن إخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة إلى سيارة مكشوفة، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد رياضية تتسع لراكبين، وتزينت بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون، وحصلت على واجهة قيادة بأنظمة مالتيميديا متطورة، ومقود رياضي مميز، مزود بمستشعرات كهربائية خاصة لزيادة التحكم به أثناء السرعات العالية.

وزودت هذه السيارة الصغيرة بمحرك بنزين بعزم 64 حصانا، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، إضافة إلى أنظمة تعليق رياضية، ومستشعرات مسافات مثبتة على واجهتها الخلفية، إضافة إلى ميزة START STOP، وحساسات للضوء والمطر.