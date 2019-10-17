بالفيديو: واحدة من أجمل السيارات الرياضية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 12:18 مساء
سيارة Copen الجديدة من «دايهاتسو» اليابانية (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت شركة «دايهاتسو» اليابانية النقاب أخيرا عن سيارة «كوبيه» رياضية صغيرة آية في الأناقة والعصرية.

وجاءت Copen الجديدة بهيكل مميز بطول 3.3 م، أي أقصر من هياكل سيارات «ميني رودستر» بـ40 سم، يتميز بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، وسقف متحرك يمكن إخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة إلى سيارة مكشوفة، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد رياضية تتسع لراكبين، وتزينت بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون، وحصلت على واجهة قيادة بأنظمة مالتيميديا متطورة، ومقود رياضي مميز، مزود بمستشعرات كهربائية خاصة لزيادة التحكم به أثناء السرعات العالية.

وزودت هذه السيارة الصغيرة بمحرك بنزين بعزم 64 حصانا، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، إضافة إلى أنظمة تعليق رياضية، ومستشعرات مسافات مثبتة على واجهتها الخلفية، إضافة إلى ميزة START STOP، وحساسات للضوء والمطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود