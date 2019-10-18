صور مسربة لسيارة «بي إم دبليو» جران كوبيه 2020

سرب منتدى 2addicts صورا تكشف عن «بي إم دبليو» الفئة الثانية جران كوبيه 2020، ويبدو أن السيدان الصغيرة جاءت بواجهة أمامية قوية مع شبك أمامي ومصابيح أمامية بارزة، وعلاوة على ذلك ستتوافر بمآخذ هواء كبيرة لطراز M للأداء العالي.

التصميم الرياضي مستمر بشكل أكبر، حيث إن طراز M235i به جنوط من السبائك خفيفة الوزن مدعومة بمكابح عالية الأداء بأقراص زرقاء، ويحتوي أيضا على خطوط بارزة وأغطية مرايا بألوان متناقضة وعتبات جانبية، وتشمل المزايا البارزة الأخرى الزجاج الأمامي ذا التصميم المميز، وخط الحزام العلوي الصاعد، والسقف المنحدر بشكل حاد، الذي قد يقلل من مساحة الرأس في المقاعد الخلفية، وبالوصول إلى الخلف، تحتوي M235i على مصدات مهواة ونظام عادم مزدوج ومشتت هواء خلفي صغير، ويمكننا أيضا رؤية المصابيح الخلفية النحيلة والجناح الخلفي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما الداخلية فحصلت على كثير من تصميم الفئة الأولى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق، ولكن يمكننا أن نتوقع أجهزة قياس رقمية ونظاما ترفيهيا مع شاشات يصل حجمها إلى 10.25 بوصة قطريا، ويمكننا أيضا أن نرى الزخارف المضيئة واللمسات السوداء اللامعة والمفاتيح الكهربائية المألوفة، ويضيف طراز M235i الأعلى حفنة من التصاميم الفريدة، بما في ذلك الدواسات المصنوعة من السبائك وعجلة قيادة M ملفوفة بالجلد.

وتحت غطاء المحرك، يمكننا توقع وجود مجموعة متنوعة من المحركات، حيث ستحصل طرازات 228i وM235i بشكل قياسي مع محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع كلي، ومن المتوقع أن يولد محرك 228i قوة 228 حصانا و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين يحصل طراز M235i على قوة 302 حصان و450 نيوتن.متر من عزم الدوران.

