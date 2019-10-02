بالفيديو: تعرف على جديد «كيا موهاف»

كشفت الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات «كيا» عن النموذج الجديد من طراز «موهاف» الشهير ذات نظام الدفع الرباعي، التي تمتلك شعبية جارفة على المستويين المحلي والعالمي.

ومن خلال مقطع الفيديو الترويجي من شركة كيا، سنجد أن السيارة «موهاف» حصلت على العديد من التحسينات على عدة مستويات، وظهر ذلك جلياً من خلال التصميم الخارجي، خاصة مع الهيكل الأكبر والأكثر صلابة وانسيابية، إلى جانب الواجهة الأمامية المميزة التي تم تدعيمها بشبك أمامي عريض لتهوية المحرك مع مصابيح أمامية قوية بتكنولوجيا الـLED، وأخيراً دخول مواد الكروم اللامعة والأنيقة في التصميم.

وأعلنت الشركة الكورية أن السيارة «موهاف» زودت بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات وبسعة تصل إلى 3.0 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 256 حصانا، وسيتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

كما أوضحت الشركة أنها باب الاختيار لعملائها على صعيد أنظمة الدفع، سواء كان أمامياً أو رباعياً، بالإضافة إلى أنظمة الأمان من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية وأجهزة استشعار الأجسام القريبة من السيارة لتفادي الانزلاق، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.

هذا المحتوى من تيربو العرب