أسرع «بيك أب» في العالم من فورد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:23 مساء

قام فريق «روش برفورمانس» بعمل أكثر من رائع، بعدما استطاعوا تحويل شاحنة فورد الشهيرة إف 150 إلى شاحنة أسطورية، تعتبر أسرع سيارة «بيك أب» في العالم في الوقت الحالي.

وأضاف فريق «روش برفورمانس» محرك سوبر تشارج معدل هائل إلى السيارة إف 150 بسعة كبيرة تصل إلى 8 لترات، لتتمكن الشاحنة من الانطلاق بقوة 650 حصانا كاملة، وهي قوة حصانية قريبة من طرازات رياضية خارقة عالمية، أبرزها طراز «لامبورغيني أوروس» الشهير.

وجاءت لحظة الاختبار على المضمار، حيث دخلت السيارة إف 150 المعدلة إلى مضمار السباق، وكل يتوقع حدوث أمر مثير للأدرينالين، وهو ما حدث بالفعل.

حيث تمكنت الشاحنة المعدلة من الانطلاق من السكون وحتى 96 كيلو مترا في الساعة، في غضون 3.9 ثانية فقط، لتتصدر السيارة قائمة أسرع سيارات بيك أب في العالم.

ولم تكن التعديلات على المحرك فقط، حيث قام فريق «روش برفورمانس» بتحسينات كبيرة على صعيد التصميم الداخلي والخارجي، كان أبرزها المقاعد المغطاة بأفخم أنواع الجلود الطبيعية، نظام ترفيهي مالتيميديا جيد، الخطوط الانسيابية على الهيكل، نظام تعليق هوائي جديد، الواجهة الأمامية والإطارات ذات الطابع الرياضي، لتعكس السيارة إف 150 المعدلة الروح الرياضية الجديدة التي حلت عليها.

هذا وقد أعلن فريق «روش برفورمانس» أن البيك الجديدة المعدلة ستصدر إلى الأسواق، ولكن بأسبقية الحجز وبعدد محدود من النسخ، وتكتمت على السعر وبعض التفاصيل الأخرى، ولكن يمكن التأكيد أن صائدي السيارات الفريدة وعشاق الطرازات المعدلة في انتظار الإطلالة الرسمية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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