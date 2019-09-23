تعرف على جديد سوناتا 2020

أيقونة جديدة من الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات هيونداي وموديل جديد من سوناتا للعام 2020، يستعد للدخول إلى الطرقات بانسيابية شديدة، وملامح أنيقة بتكنولوجيا رائعة.

التصميم الخارجي

تأتي سوناتا موديل 2020 بواجهة أمامية مزودة بشبكة جديدة متناغمة وأضواء أمامية عالية التقنية بتكنولوجيا الـLED القوية، بتصميم بسيط وجذاب يعكس روح السيارات الرياضية، وقوة سوناتا على الطريق.

ويظهر التصميم الرياضي من خلال الخط السفلي لغطاء المحرك الكبير وخط آخر على الباب الخلفي، مع لمسة أنيقة لمقابض الأبواب الخارجية التي صنعت من الكروم الثمين والإطارات الرائعة التي تأتي بمقاس 16 إنشا.

التصميم الداخلي

زودت القمرة الداخلية لسيارة سوناتا موديل 2020 بشاشة ترفيهية كبيرة تعمل بتكنولوجيا اللمس وتدعم أنظمة الهواتف الذكية، ونظام تهوية مميز تصل جودته إلى المقاعد الخلفية للتمتع بالهواء البارد أو الدافئ حسب رغبة الركاب.

كما جاءت سوناتا بطبقات معدنية على العتبات من الداخل لحمايتها من الخدوش وآثار الأحذية، ونظام عازل للصوت يعرف باسم «إن في إتش» للتقليل من الضوضاء الناتجة عن الطريق أو المحرك.

وفي نهاية مقود يحمل أغلب أنماط التحكم في السيارة، مثل خاصية اختيار وضعية القيادة، التي سنقوم بشرحها لاحقا في الفقرة القادمة عن الأداء.

الأداء

تأتي سوناتا 2020 بعدة خيارات للمحركات جاءت كالتالي:

محرك بنزين بسعة تصل إلى 2.4 لتر ويعمل بنظام الحقن المباشر ليضمن كفاءة أعلى في استخدام الوقود، ويستطيع توليد قوة 188 حصانا عند 6,000 دورة/الدقيقة.

محرك البنزين تصل سعته إلى 2.4 لتر، ويعمل بنظام الحقن متعدد النقاط الذي يساعد على تقليل الانبعاثات وتحسين مخرجات الطاقة، ويستطيع هذا المحرك توليد قوة 171 حصانا بحد أقصى عند 6,000 دورة في الدقيقة.

وأخيراً محرك بنزين بسعة 2.0 لتر، ويعمل أيضاً بنظام الحقن متعدد النقاط، الذي يتسم بخفة وزنه واستجابته العالية، ويستطيع توليد قوة تبلغ 152 حصانا عند معدل 6200 دورة في الدقيقة.

كما توفر سوناتا عدة أوضاع للقيادة، الوضع العادي والوضع الرياضي ووضع السيارات، على حسب رغية قائد السيارة وظروف القيادة.

هذا المحتوى من تيربو العرب