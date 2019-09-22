تعرف على طراز فيراري 2020

أعلنت الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الخارقة «فيراري» طرح الطراز الجديد متعدد الاستخدامات Purosangue وذلك خلال العام 2022.

الإعلان على لسان مدير قسم التقنيات بالشركة الإيطالية «مايكل ليترز»، الذي أكد بدوره أن الشركة تسعى جاهدة لإطلاق طراز Purosangue خلال عامين كأقصى تقدير.

فيراري تطلق العنان لهذا الطراز في 2022، كما أوضح مدير قسم التقنيات أن الشركة تعلم جيداً الشعبية الجارفة لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، وترغب في إرضاء عملائها حول العالم من خلال هذه النسخة الفريدة التي ستنطلق على الطرقات بقدرات رياضية خارقة.

وتشير بعض التسريبات من داخل جدران شركة بورش إلى أن طراز Purosangue سيتم زويده بمحرك هائل من نوع V12، كما ستوفر الشركة الإيطالية نسخا أخرى تعمل بنظام هجين مستوحى من محرك فيراري الفريد من نوعه SF90 Stradale.

هذا المحتوى من تيربو العرب