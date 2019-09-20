نصف مليون دولار ثمن سيارة «رولز رويس» الجديدة

أقامت «رولز رويس» حفلا ضخما لتقديم سيارتها في العاصمة الروسية موسكو، حيث أطلقت الشركة العريقة في عالم صناعة السيارات الفاخرة طراز «رايث» المذهل، وذلك خلال احتفالية سكان مدينة موسكو بذكرى مرور 872 عاما على تأسيس العاصمة الشهيرة.

وقدمت «رولز رويس» ثلاث سيارات مع تصميم خارجي مذهل ورمز «روح النشوة» المحفور على غطاء المحرك.

إلا أن أكثر ما لفت انتباه الحضور هو سقف قمرة القيادة من الداخل، الذي حمل تصميما مستوحى من نجوم السماء التي تظهر ليلا فوق موسكو.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم شركة «رولز رويس» أن النسخ الثلاث الفريدة، التي ظهرت خلال الحفل، ستصدر بسعر لن يقل عن 35 مليون روبل، أي نحو 550 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب