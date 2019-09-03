بالفيديو: تعرف على جديد شاحنة رام 1500

في بيان رسمي للشركة الأميركية المتخصصة في صناعة الشاحنات «رام»، أعلنت إمكانية تزويد طراز العام 2020 من شاحنتها الفريدة 1500 بالعديد من الكماليات الإضافية.

وأوضحت الشركة الأميركية للشاحنات المتطورة أن يندرج تحت قائمة العروض الخاصة من رام، وكشفت بعض التقارير الصحفية أن هذا العرض خاص يأتي من أجل زيادة نسبة المبيعات للشاحنة رام 1500.

ومن أبرز هذه الكماليات توفير ألوان أخرى في طراز رام 1500 للعام 2020، لم تكن متوافرة في طرازات العام 2019، ومن بينها اللون الأسود الداكن، والأخضر الزيتي، والأزرق السماوي.

كما قامت الشركة الأميركية بتوفير بعض التقنيات الجديدة للشاحنة رام 1500، أبرزها المساعد الذكي لقائد السيارة، الذي يقوم بمتابعة الطريق ومراقبة خطوط سير المركبات المحيطة بالشاحنة لإطلاق تحذيرات إلى قائد السيارة في حال اقتراب مركبة بشكل خطير، إلى جانب الحفاظ على المسار الصحيح للشاحنة على الطرق السريعة.

وعلى صعيد المحرك، أعلنت رام أنها ستبدأ في توفير نسخة من الشاحنة تعتمد على المحرك القوي «Eco Diesel».

يذكر أن سيارة رام 1500 للعام 2019 جاءت بعدة خيارات للمحرك وبتصميم مبتكر.

الأول يتكون من ست أسطوانات سعة 3.6 ليتر يولد قوة 305 أحصنة، أما المحرك الثاني الذي توفر لنا خلال تجربة القيادة فهو يتألف من ثماني أسطوانات سعة 5.7 ليتر يولد قوة 395 حصانا، علما بأنّ كلا المحركين يتصلان بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني نسب.

هذا المحتوى من تيربو العرب