تعرف على مميزات«GLB مرسيدس» الجديدة

كشفت «مرسيدس» سيارتها «GLB 35» الجديدة كليًّا قبل عرضها في معرض فرانكفورت للسيارات الشهر المقبل، وهي سيارة عالية الأداء بداخلية تسع سبعة أفراد، مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة سلندرات بقوة 302 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة مزدوج بثماني سرعات ونظام دفع رباعي، ما يسمح للكروس أوفر بالتسارع إلى 100 كلم\ س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كلم\ س، كما حصلت السيارة على نظام تعليق مضبوط بشكل خاص من «AMG» لزيادة ثبات السيارة والسماح بسرعات أعلى في المنعطفات، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وتتمتع السيارة بخارجية رياضية كما هو المعتاد من سيارات «AMG» مع شبكة تهوية جديدة ومشتت هواء بارز ونظام عادم ثنائي وجناح خلفي وجنوط خفيفة الوزن «19 إنشًا»، مع إمكانية إضافة لمسات سوداء مصقولة وزخرفات كرومية على الخارجية.

في الداخل نرى مقاعد رياضية بتخييط أحمر ولوحة عدادات رقمية وأحدث أنظمة المعلومات الترفيهية «MBUX» ومقود جلدي فاخر، مع إمكانية اختيار صف ثالث من المقاعد.. وستكشف «مرسيدس» الأسعار لاحقًا.

