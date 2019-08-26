فولكس فاغن تخطط لتغيير شعارها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:21 مساء

في مفاجأة تحمل نوع من المخاطرة بعض الشئ، قامت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات فولكس فاغن الألمانية بالإعلان عن اقتراب تغيير الشعار الرسمي للشركة وطرح تصميم جديد للشعار الشهير.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها ستعلن عن الشعار الجديد خلال المشاركة الرسمية لها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي الذي سيبدأ من يوم 12 سبتمبر من الشهر القادم، وذلك للتعبير عن بداية حقبة جديدة للمجموعة الألمانية العملاقة.

وفي هذا السياق صرح مدير عمليات فولكس فاغن "رالف براندستاتر"، أن عملية تغيير العلامة تدخل ضمن خطة كبيرة من فولكس فاغن للدخول في حقبة جديدة تعبر عن المستقبل، تبدأ رسمياً بالتزامن مع الظهور الأول لطرازها الكهربائي، الذي يأتي بطراز ID.3 الهاتشباك.

وأوضح مدير عمليات فولكس فاغن قائلاً: تغيير الشعار يندرج تحت قائمة المحاولات من شركة فولكس فاغن لاستعادة كسب رضا وحب عملائها حول العالم، بعد الأزمة الكبيرة لانبعاثات الديزل التي سببت لها الكثير من المشكلات والقضايا.

الجدير بالذكر أن بهذا القرار ستضطر الشركة لاستبدال الشعار في جميع منشآتها حول العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد الشعارات التي ستتم إزالتها من داخل وخارج منشآت فولكس فاغن لـ70,000 ألف شعار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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