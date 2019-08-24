صور جديدة لسيارة كيا موهافي 2020

كشفت كيا قبل أسبوع تقريبًا عن أول الصور الرسمية الخارجية للجيل الجديد من موهافي، لتكشف اليوم عن تصميم رقمي لداخلية السيارة و ذلك قبل تدشينها بأسابيع.

داخلية موهافي 2020 حصلت على تغييرات هائلة مقارنة بالجيل السابق، شملت لوحة القيادة وشاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش ونظام تحكم مناخي، و كسوة جلدية للوحة القيادة وألواح الأبواب، مع زخرفات خشبية وألومنيوم، و مقاعد كهربائية يمكن ضبطها بخاصيات التدفئة والتهوية مع جلود نابا الفاخرة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستعتمد كيا موهافي 2020 على محرك V6 تيربو سعة 3 لتر بقوة 256 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

