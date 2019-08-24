صور جديدة لسيارة كيا موهافي 2020

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 05:03 مساء

كشفت كيا قبل أسبوع تقريبًا عن أول الصور الرسمية الخارجية للجيل الجديد من موهافي، لتكشف اليوم عن تصميم رقمي لداخلية السيارة و ذلك قبل تدشينها بأسابيع.

داخلية موهافي 2020 حصلت على تغييرات هائلة مقارنة بالجيل السابق، شملت لوحة القيادة وشاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش ونظام تحكم مناخي، و كسوة جلدية للوحة القيادة وألواح الأبواب، مع زخرفات خشبية وألومنيوم، و مقاعد كهربائية يمكن ضبطها بخاصيات التدفئة والتهوية مع جلود نابا الفاخرة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستعتمد كيا موهافي 2020 على محرك V6 تيربو سعة 3 لتر بقوة 256 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع رباعي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»