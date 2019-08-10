فوتون الصينية تطلق سيارة «بيك آب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 10:50 صباحا

قبل ثلاثة أيام نشرت بعض التقارير الصحفية تسريبات من داخل جدران شركة صناعة السيارات الصينية «فوتون»، تكشف خطط الشركة للفترة القادمة، من خلال إطلاق. طراز جديد بتصميم «بيك آب».

وكشفت التقارير أن الشركة الصينية ستطلق سيارة جديدة ستعرف باسم «تونلاند»، وتراهن «فوتون» على هذا الطراز للسيطرة على الأسواق الآسيوية، إلى جانب بعض الدول في القارة الأوروبية العجوز.

التصميم الخارجي:
تأتي السيارة الجديدة «تونلاند» بتصميم بيك آب رائع بطول 4 أمتار ونصف المتر، إلى جانب واجهة أمامية جذابة مغطاة بمادة الكروم اللامعة، وبإطارات كبيرة مقاس 19 إنش، وستصدر فوتون نسخة أخرى بإطار مقاس 18 إنش. إعادة ابتكار الباب الخلفي لسيارات البيك-أب.

التصميم الداخلي:
من داخل قمرة القيادة، تستطيع «تونلاند» استيعاب 5 أشخاص بارتياحية على مقاعد مريحة مغطاة بجلود فاخرة، إلى جانب نظام ترفيهي متكامل متصل بشاشة مالتيميديا تعمل بتكنولوجيا اللمس بقياس 8 بوصة، ويستطيع الإتصال أيضاً بكافة أنظمة الهواتف الذكية.
ومن أجل المزيد من التحكم والأمان، زودت السيارة بكاميرات في الأمام والخلف وأجهزة حسية لقياس المسافات وتحذير قائد السيارة.

تمتلك السيارة «تونلاند» عدة خيارات على صعيد المحرك، الأول يعتمد في توليد الطاقة على البنزين ويستطيع إخراج قوة جيدة تصل إلى 163 حصان، أما الثاني سيكون ديزل ويأتي بقوة 118 حصان، وكلا المحركين سيتصلا بناقل سرعة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع خيار نظامي الدفع الأمامي والرباعي. كما زودت فوتون السيارة الجديدة بنظام تكنولوجي للتحكم بحركة الإطارات على الطرق الوعرة، وآخر نظام يمنع انزلاقها على المنعطفات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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