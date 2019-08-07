سيارة إليزابيث تايلور للبيع في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 10:57 صباحا

في خبر سار لعشاق السيارات الكلاسيكية ومقتنيات النجوم والمشاهير الثمينة، أعلنت دار غيرنسي للمزادات في بيان رسمي عن طرح سيارة «رولز رويس» للبيع في مزاد علني.

كانت السيارة الثمينة رولز رويس «سيلفر كلاود دروبهيد» كانت ملك النجمة الممثلة إليزابيث تايلور التي اشتهرت بأدائها دور الملكة المصرية كليوباترا في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم العام 1963، وكانت هدية صممت خصيصاً من الشركة العريقة للنجمة خلال العام 1960.

وتميزت السيارة باللون الأخضر المميز للهيكل الخارجي ومقاعد السيارة الكلاسيكية، الذي أضيف للسيارة لتناسب العيون الساحرة إليزابيث تايلور.

كما زودت السيارة «سيلفر كلاود دروبهيد» بمحرك قوي بسعة تصل إلى 6.2 لتر، وسقف قابل للطي وواجهة قيادة يدخل في تصميمها الخشب الفاخر.

ويتوقع خبراء ورواد عالم السيارات أن تبدأ المركبة المزاد بسعر يصل إلى 400 ألف دولار، وقد يصل في نهاية السباق إلى أكثر من مليوني دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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