سيارة «بيك آب» صينية ستغزو آسيا وأوروبا (فيديو)

السيارة الجديدة تأتي بكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات (أرشيفية: الإنترنت)

تنـوي شركة «Foton» الصينية اكتساح أسواق آسيا وبعض دول أوروبا بنموذج جديد من سيارات «Tunland» المميزة.

وستأتي سيارات البيك آب الجديدة بهيكل انسيابي أنيق بطول 4 أمتار ونصف المتر تقريبًا، مزود بعجلات بمقاس 18 و19 إنش، وواجهة أمامية مميزة مطلية بالكروم، وفق «روسيا اليوم».

أما مقصورة هذه السيارة فصممت لتتسع لـ 5 ركاب، وزودت بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس ونظام مالتيميديا قادر على التعامل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

وتأتي «Tunland» بكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات، ونظام إلكتروني للتحكم بحركة العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات.

وستطرح السيارة بمحركات بنزين بعزم 163 حصانًا، ومحركات ديزل بعزم 118 حصانًا، وعلب سرعة يدوية بـ 5 مراحل، وأخرى أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.