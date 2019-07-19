بالفيديو: تعرف على مميزات باجيرو الجديدة

قامت الشركة اليابانية العريقة في مجال صناعة السيارات "ميتسوبيشي"، بنشر الصور الترويجية الأولى للنسخة الجديدة من طراز «باجيرو سبورت» المنتظر، ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حتى هذه اللحظة

ولكن وفقاً لتوقعات خبراء عالم السيارات، ستحمل النسخة الجديدة من «باجيرو سبورت» محرك ديزل توربيني قوي، بسعة تصل إلى 2.4 لتر، كما يرى الخبراء أنه وبعد أيام قليلة ستكشف ميتسوبيشي عن تفاصيل باجيرو الجديدة

ومن خلال الإعلان التشويقي، أعلنت الشركة اليابانية أن السيارة صنعت خصيصاً لتكون موديل الشركة للعام الجاري 2019، وسترى النور بشكل رسمي في الأسواق في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري

وسيأتي الإعلان عن السيارة وكافة التفاصيل والأسرار التي شهدت تعديلات جذرية، من خلال احتفالية خاصة في تايلاند.

هذا المحتوى من تيربو العرب