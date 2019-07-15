خطورة ظهور علامة «EPC» في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:45 مساء

تعتمد السيارات الحديثة في طريقة تشغيلها على الحساسات والمستشعرات والأنظمة التقنية الجديدة، وإحداها تكون EPC، وهي اختصار لكلمة Electronic Power Control، والتي تعني القياس الدقيق لعملية الاشتعال والتشغيل داخل المحرك، وهي ترتبط بها كافة الوظائف الأخرى الخاصة بالسيارة.

إذا ظهرت علامة «EPC» في تابلوه سيارتك باللون البرتقالي فذلك يعني وجود خلل في نظام العادم للسيارة، الأمر الذي يتطلب فحصه عند مركز صيانة متخصص لتحديد الخلل وإصلاحه أو تغيير فلتر نظام العادم.
كما أنه يدل على وجود مشاكل في سيارتك بالوصلات الكهربائية بشكل عام أو في بعض الفيوزات ويجب إصلاحها.

وننصح قائدي السيارات بعدم تجاهل إضاءة علامة «EPC» لأن الخلل في نظام العادم يكون نتيجة انسداد الفلتر من الترسيبات الناتجة عن عملية الاحتراق وهو ما يترتب عليه اختناق محرك السيارة وعدم قدرته على إعطاء أقصى أداء بشكل طبيعي، وقد تضطر أيضًا إلى استبدال شموع الاحتراق «البوجيهات» التي تتضرر بشكل كبير.

ويجب إتخاذ عدة أمور وقائية حتى تعرض السيارة للفحص والصيانة، ومنها تقليل تشغيل أجهزة التحكم الإلكتروني للسيارة مثل مثبت السرعة، لأنه قد يتعرض للتعطل بعد ضبطه فيستحيل عليك إيقاف السيارة، كما قد تتوقف مجموعة من النظم الإلكترونية في السيارة عن العمل.
 

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