أهمية فلتر الهواء في السيارة

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل الى محرك السيارة من أي ملوثات مثل الأتربة والغبار والأوراق قبل الدخول إلى المحرك ، ويصنع فلتر الهواء من ألياف صناعية تشبه الورق.