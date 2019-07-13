أهمية فلتر الهواء في السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 05:16 مساء

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل الى محرك السيارة من أي ملوثات مثل الأتربة والغبار والأوراق قبل الدخول إلى المحرك ، ويصنع فلتر الهواء من ألياف صناعية تشبه الورق.

ماذا يحدث إذا لم تغيير وتنظف الفلتر بانتظام
- إذا تشبع فلتر الهواء الموجود بسيارتك بالأتربة والملوثات أو إذا حدث انسداد في الفلتر سيكون محرك سيارتك غير قادر على امتصاص ما يكفي من الهواء إلى غرف الاحتراق و سوف يتم تشغيل المحرك بــ دخول الكثير من الوقود مقابل قليل من الهواء عندما يحدث ذلك سوف تفقد السيارة العزم والقوة وتفقد الكثير من تجميعها وسرعتها وأيضا ربما تضئ لمبة التشك انجن في السيارة.
-  عند إهمالك لتنظيف وتغيير فلتر سيارتك دائما ولفترات طويلة قد يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل المحرك تماما
- إذا كان الفلتر متسخا تماما وتالفا ومعبأ بالأتربة والملوثات يحدث الانسداد ويحدث معه تدفق الأتربة والملوثات داخل غرفة الاحتراق(الاسطوانة) مما قد يؤدي إلى التلف النهائي لمحرك سيارتك.
 

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