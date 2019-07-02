أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة

أحيانًا يلاحظ قائد السيارة وصول رائحة العادم داخل السيارة وعادة ما يرجع هذا إلى وجود خلل في منظومة طرد العادم في السيارة، أو ربما هناك ثقب أصاب ماسورة العادم في السيارة

نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات أثناء القيادة، ولإصلاح هذا الأمر فلابد من اللجوء إلى أحد مراكز صيانة السيارات لعلاج هذه المشكلة أو لحام هذا الثقب أو تغيير ماسورة العادم ككل في السيارة، وفقًا لموقع «متوراتي».

- أما في حال تفاقم المشكلة ودخول أدخنة العادم ككل بداخل السيارة ، فيرجع سبب حدوث هذا الأمر إلى وجود تسرب بجسم السيارة ورافق هذا الأمر تسرب أيضاً في ماسورة العادم في السيارة، الأمر الذي يسهل وصول هذه الأدخنة إلى داخل السيارة، لذلك في حال التعرض إلى مثل هذه المواقف، فيجب فحص السيارة من أسفل أولاً، ثم القيام بفحص ماسورة العادم في السيارة، والجدير بالذكر أن هذا الأمر يتطلب الاستعانه بأحد المتخصصين.

وفي حال ظهور رائحة أشبه بالبيض الفاسد بداخل السيارة

وأحيانًا يظهر بداخل السيارة روائح أشبه ما تكون بروائح البيض الفاسد، مما يسبب الإزعاج للكثيرين، وعن السبب وراء حدوث هذا الأمر هو تلف علبة المحفز أو علبة العادم في السيارة، ولإصلاح هذا الأمر، ينصح بتغييرعلبة العادم أو علبة المحفز في السيارة، وفي حال تغييرها ستلاحظ اختفاء هذه المشكلة تمامًا من السيارة، والجدير بالذكر أن تغييرها لم يتطلب الكثير من الجهد كما يتصور البعض.