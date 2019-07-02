أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 04:18 مساء

أحيانًا يلاحظ قائد السيارة وصول رائحة العادم داخل السيارة وعادة ما يرجع هذا إلى وجود خلل في منظومة طرد العادم في السيارة، أو ربما هناك ثقب أصاب ماسورة العادم في السيارة

نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات أثناء القيادة، ولإصلاح هذا الأمر فلابد من اللجوء إلى أحد مراكز صيانة السيارات لعلاج هذه المشكلة أو لحام هذا الثقب أو تغيير ماسورة العادم ككل في السيارة، وفقًا لموقع «متوراتي».

- أما في حال تفاقم المشكلة ودخول أدخنة العادم ككل بداخل السيارة ، فيرجع سبب حدوث هذا الأمر إلى وجود تسرب بجسم السيارة ورافق هذا الأمر تسرب أيضاً في ماسورة العادم في السيارة، الأمر الذي يسهل وصول هذه الأدخنة إلى داخل السيارة، لذلك في حال التعرض إلى مثل هذه المواقف، فيجب فحص السيارة من أسفل أولاً، ثم القيام بفحص ماسورة العادم في السيارة، والجدير بالذكر أن هذا الأمر يتطلب الاستعانه بأحد المتخصصين.

وفي حال ظهور رائحة أشبه بالبيض الفاسد بداخل السيارة
وأحيانًا يظهر بداخل السيارة روائح أشبه ما تكون بروائح البيض الفاسد، مما يسبب الإزعاج للكثيرين، وعن السبب وراء حدوث هذا الأمر هو تلف علبة المحفز أو علبة العادم في السيارة، ولإصلاح هذا الأمر، ينصح بتغييرعلبة العادم أو علبة المحفز في السيارة، وفي حال تغييرها ستلاحظ اختفاء هذه المشكلة تمامًا من السيارة، والجدير بالذكر أن تغييرها لم يتطلب الكثير من الجهد كما يتصور البعض.

ظهور رائحة الوقود الخام بداخل السيارة
أما في حال انتشار رائحة الوقود الخام في السيارة ، فيرجع السبب في حدوث هذا الأمر هو وجود خلل في وصلات الوقود المتجهة من خزان الوقود إلى محرك السيارة، لذلك في حال التعرض إلى هذا الأمر، فيجب فحص كافة وصلات الوقود المتجة من خزان الوقود إلى محرك السيارة والتأكد من سلامة هذه الوصلات وخلوها من أي تسريبات، وعقب التأكد من سلامة هذه الوصلات وتغيير التالف منها، فينصح أيضًا بتغيير فلتر الوقود في السيارة، فربما يكون هذا الفلتر قد تعرض إلى الانسداد بسبب تراكم الشوائب والأتربة به، من ثم بدأ في إصدار روائح الوقود في السيارة، وعادة ما تنتشر رائحة الوقود الخام بداخل السيارة في حالة فشل تشغيل محرك السيارة لعدة مرات متكررة، الأمر الذي يؤدي إلى غرق مضخات الوقود «الإنجكشن» في السيارة بالوقود، من ثم ظهور هذه الروائح بشكل قوي في السيارة، وفي هذه الحالة ينصح بالتوقف عن تشغيل محرك السيارة وترك السيارة لفترة قصيرة، ثم البدء في التحقق من سلامة وصلات الوقود إلى المحرك، قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تدل على تلف طرمبة المياه في سيارتك