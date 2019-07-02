بالفيديو: تعرف على جديد أودي الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 11:12 صباحا

نشرت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات «أودي»، صورًا ترويجية للسيارة المنتظرة طراز SQ8، التي تعتبر الوجه الجديد الرياضي للفئة الشهيرة أودي Q8.

الأداء:
زودت السيارة SQ8 بمحرك توربيني قوي من طراز V8 الشهير، بسعة تصل إلى 4.0 لتر، لتتمكن السيارة الجديدة من أودي من الانطلاق بقوة 429، مع عزم دوران يصل إلى 900 نيوتن متر.
كما يدعم المحرك نظام دفع رباعي للعجلات، لتتمكن السيارة أودي SQ8 من الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 155 ميلاً في الساعة.

التصميم:
تصميم رياضي خارجي جذاب من أودي، مع مساحة كبيرة داخل كابينة القيادة، مع شاشة ترفيهية تستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية، إلى جانب شاشة أخرى لنظام ملاحة متطور، مقاعد جلدية مكسوة بجلد طبيعي فاخر، يعرف باسم «ألكانترا».
وتنوي شركة أودي إطلاق موديل SQ8 بالسوق الأميركية والأوروبية نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 85,000 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 108,000 آلاف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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