تعرف على جديد سيارات بورش الرياضية

أزاحت بورش الستار عن سيارات الأداء الرياضي من 718 كايمان GT4 و 718 بوكستر سبايدر الجديدتين.

جاءت السيارتان بتصميم رياضي يميزهما عن الفئات الأساسية يشمل مشتت هواء أمامي وبعض العناصر الأيروديناميكية النشطة التي تزيد القوة السفلية بـ50% دون التضحية بعامل مقاومة الهواء المنخفض. وحصلت السيارتان على مكابح عالية الأداء ونظام تعليق نشط بالإضافة لتوفر نظام بورش لتوزيع العزم والعديد من الخيارات الإضافية وذلك وفقا لموقع "متوراتي".

حصلت كلتا السيارتين على محرك جديد مخصص لهما مع ناقل حركة يدوي لتصبح السيارتان أيقونة للأداء الرياضي العالي بطابع كلاسيكي، ينتج محرك 6 سلندر سعة 4.0 لتر طبيعي التنفس الجديد قوة 414 حصان وعزم 420 نيوتن-متر. ويدفع بكل من 718 كايمان GT4 و 718 بوكستر سبايدر من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 4.4 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لهما 304 كم/س و 301 كم/س على التوالي. أما 718 كايمان GT4 فقد حققت زمن أسرع بـ10 ثوان من الجيل الماضي من كايمان GT4 على حلبة نوربرجرنج.

