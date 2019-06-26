مؤشرات تدل على تلف طرمبة المياه في سيارتك

الاهتمام بالسيارة الخاصة بك والصيانة والفحص الدوري يعمل على الحفاظ على القطع الميكانيكية والكهربائية، ويساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، ومن أبرز الأجزاء التي يجب فحصها بصورة دورية لأهميتها الكبرى هي طرمبة المياه.

طرمبة المياه من أهم أجزاء نظام التبريد في السيارة، وأحد العوامل الرئيسية في المحافظة على المحرك من التلف، حيث تقوم بضخ المياه في المحرك وتعمل على تدوير المياه حول المحرك، والتي تقوم بدورها بامتصاص درجة الحرارة العالية وتخفيض درجة حرارة المحرك التي تصل إلى 4500 فهرنهايت، أو تثبيتها عند المستوى الآمن.

وفي حال تعرض طرمبة المياه للتلف فإنها تجلب العديد من الأعطال والمشاكل للمحرك قد تصل إلى حد تدمير المحرك، لذا يجب الصيانة الدورية لهذا الجزء الهام في السيارة، وملاحظة المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل أو أعطال في طرمبة المياه، وفيما يلي نستعرض أبرز مؤشرات تعرض الطرمبة للخلل وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة.

- خروج بخار الماء بصورة كثيفة من ردياتير السيارة، وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد.

- في حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقائه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة.

- وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها.

- صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، والذي يشبه صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية طرمبة المياه.

