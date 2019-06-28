بالفيديو: مرسيدس تكشف عن أسرار طراز E300

أعلنت الشركة الألمانية العملاقة في صناعة السيارات «مرسيدس» خطة جديدة لتعديل سيارات الفئة E-Class، التي تتضمن محركًا أقوى وتقنيات تكنولوجية أكبر، بالمقارنة بالطراز الأصلي.

وأوضحت الشركة أن التعديل الجديد سيبدأ على طراز E300 الشهير، وسيطلق عليه اسم «E350»، وربما يتغير الاسم مرة أخرى في الموعد الرسمي لإصدار هذه السيارة.

أداء جديد:

أكدت مرسيدس أن المحرك في النسخة المعدلة سيصبح أقوى، وسيتمكن من إنتاج قوة تصل إلى 269 حصانًا بسعة 2.0 لتر، مع عزم دوران يصل إلى 273 نيوتن متر، مع قدرة تسارع جيدة من السكون وحتى سرعة 60 ميلاً في الساعة في غصون 6.5 ثانية فقط.

وبمقارنة بسيطة، تستطيع النسخة الأصلية من السيارة إنتاج قوة تصل إلى 255 حصانًا، بأربع أسطوانات وسعة 2.0 لتر.

ومن المقرر طرح النسخة البديلة المعدلة من طراز E300 مع مطلع العام المقبل 2020، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي قبل طرحها مباشرة للبيع.

هذا المحتوى من تيربو العرب