بالصور: كيا تزيح الستار عن «سيلتوس 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 03:13 مساء

قامت الصانعة الكورية «كيا» بإزاحة الستار عن أصغر سياراتها الـ«SUV»، وهي «سيلتوس 2020» الجديدة كليًّا.

خارجية «سيلتوس 2020» نلاحظ فيها تصميم المقدمة المتميز بشبك «كيا»، وقد ميزت «كيا سيلتوس» بالمصابيح الكريستالية وإشارات انعطاف نحيلة، إضافة لكشافات نقطية، بينما تحمل الواجهة الخلفية مصابيح متصلة بشريط من الكروم وصدام خلفي مزين بالكروم على هيئة مخارج عادم. أما المقطع الجانبي فيوحي بجرأة السيارة، وسعتها وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وفرت «كيا» أنظمة السلامة وأنظمة مساعدة السائقين تشمل نظام إدارة ثبات السيارة، الذي يتضمن التحكم في الجر والتحكم الإلكتروني في الثبات كميزة قياسية، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تسلق المنحدرات ونظام توزيع قوة المكابح، كما وفرت حساسات مسافة أمامية وخلفية، ويمكن لـ«سيلتوس» التكيف مع ظروف الطرق المختلفة من خلال اختيار أحد أوضاع القيادة الثلاثة: «Normal» و«Eco» و«Sport».

أما المواصفات الميكانيكية فتوفر «كيا» عدداً من خيارات المحركات يشمل محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر ينتج 177 حصانًا، ومحرك 2.0 لتر طبيعي التنفس ينتج 149 حصانًا. كما ستوفر الشركة محرك ديزل 1.6 134 حصانًا، وتتوافر 3 خيارات من ناقلات الحركة تشمل ناقل «CVT».
 

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