«فيراري» تشارك في مهرجان «هامتون كورت» بسيارات أسطورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 10:39 صباحا

أعلنت الشركة الإيطالية العريقة في مجال صناعة السيارات «فيراري» أنها ستشارك في مهرجان «هامتون كورت» بسيارات يعود تاريخ بعضها للعام 1890

المهرجان يقام على الأراضي اللندنية في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر المقبل، في حدائق قصر «هامتون كورت» الملكي العريق، ليتم المهرجان الدورة الثامنة هذا العام، الذي يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الكلاسيكية التي تحمل اسم «كونكورس أوف إيليجانس».

«فيراري» ستقدم سيارات أسطورية قديمة، على رأسها السيارة النادرة «166 إم إم بارشيتا» التي ستحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ70، التي يعتبرها الخبراء واحدة من أهم سيارات «فيراري» على مدار تاريخها، حيث فازت بأهم سباقين أُقيما في نهاية الأربعينات، وهما سباق «ميلي ميجيليا» الإيطالي، وسباق «لومان 24 ساعة» الفرنسي.

وسيعرض خلال فعاليات مهرجان «هامتون كورت» 4 نماذج كلاسيكية نادرة من هذه السيارة، واحدة منها كانت ملكًا لرئيس مجموعة «فيات» الأسبق، جياني أنجيلي.

وفي نفس السياق، أعلن القائمون على المهرجان هذا العام أن سيتواجد هناك 60 سيارة كلاسيكية نادرة أخرى يرجع تاريخ بعضها إلى العام 1890، وتضم علامات بارزة وعريقة مثل «بوغاتي» و«رولزرويس» و«لامبورغيني» و«أستون مارتن».

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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