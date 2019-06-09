نصائح مهمة للحفاظ على محرك سيارتك في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 01:19 مساء

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتأثر السيارات ويظهر العديد من الأعطال والمشاكل.

لذا يجب تجهيز السيارات لمواجهة هذه الأجواء الحارة وذلك في خطوات بسيطة، نعرض عليك بعضها لتقوم بتطبيقها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

الفحص الدوري
- يعتبر الفحص الدوري من أهم الإجراءات التي تحافظ على المحرك وتطيل من عمره الافتراضي، حيث يتم به مراجعة جميع أجزاء السيارة الحيوية والتأكد من سلامتها، وتغيير الأجزاء التالفة بها، وفحص الوصلات والخراطيم والزيوت والسوائل بها.

نظام التبريد
- يعمل نظام التبريد في السيارة على خفض الحرارة الشديدة التي ينتجها المحرك نتيجة لعملية الاحتراق الداخلية به اللازمة لعملية الحركة، ومما يزيد من حجم المشكلة ارتفاع حرارة الأجواء وهو ما يزيد الضغط على أجزاء نظام التبريد، لذا يجب فحصها وصيانتها بصورة مستمرة، ونظام التبريد يتكون من الردياتير ومروحة التبريد والـ «ثرموستات» ومضخة المياه والخراطيم والوصلات.

زيت المحرك
- يعتبر الزيت من أبرز وأهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف وتساعده على عمله، حيث أن الزيت يعمل على تزليج الأجزاء المعدنية داخل المحرك ويمنع احتكاكها وتآكلها، كما يقوم بخفض درجة حرارة المحرك، وكذلك تنقية الشوائب به، لذا يجب فحصه بصفة منتظمة، وتغييره في مواعيده المحددة.

فلاتر السيارة
- تعتبر الفلاتر من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله، حيث أنها المسؤولة عن إيصال البنزين والهواء بكفاءة للمحرك من أجل عملية الاحتراق كما تعمل على تنقيتها من الشوائب، والفلاتر هي فلتر الهواء وفلتر البنزين وفلتر الزيت، لذلك عليك الحرص على تغييرهم في حال انتهاء العمر الافتراضي لها أو تعرضها للانسداد.

خزان الوقود
- تجنب انخفاض مستوى الوقود عن ربع الخزان، لأن انخفاضه لتلك المرحلة يجعله يسحب الشوائب المترسبة في قاع الخزان بشكل مباشر للمحرك، مما يسبب انسداد وتلف أجزاء دورة الوقود، خاصة الرشاشات وطرمبة الوقود، ما يسبب خطراً حقيقياً على محرك السيارة.
 

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