بالفيديو: «بيجو» تطلق أسطورة كهربائية ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 03:51 مساء

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو» عن إطلاق طراز جديد كهربائي ستعرف باسم E-Legend، مستوحى من تصميم الموديل الشهير 504، الذي نال نجاحاً كبيراً في وقت سابق، تحديداً في الفترة من عام 1968 واستمرت حتى عام 1983، وتداولت في سوق البيع والشراء حتى عام 2006.

وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية «جون فيليب إمباراتو» أن «E-Legen» تمثل مستقبل شركة بيجو بشكل خاص، ومستقبل سوق السيارات الكهربائية بشكل عام.

التصميم:
بمقدمة جريئة وقوية ومصابيح حادة الطباع، ظهر الطراز الجديد من بيجو، الذي يعبر بشكل كبير عن مستقبل تصميمات سيارات المستقبل، إلى جانب التصميم الداخلي المتطور الذي دعم بشاشة كبيرة تعمل بتكنولوجيا اللمس، تتواصل مع السائق لمشاركة بيانات ومعلومات السيارة، وتتصل بكافة أنظمة الهواتف الذكية.

الأداء:
زودت بيجو سياراتها الجديدة «E-Legend» بنظام القيادة الذاتية المحسنة، إلى جانب محرك يعتمد على الطاقة الكهربائية فقط، يستطيع توليد قوة تصل إلى 462 حصان، لتستطيع السيارة من الانطلاق من السكون إلى 100 كلم في الساعة في أقل من 4 ثوان فقط، بالإضافة إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كلم في الساعة.

البطارية:
صنعت بيجو بطارية قوية للغاية، ستمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة للبطارية، مع شاحن سريع يعيد البطارية لقوتها شبه كاملة في 25 دقيقة فقط، لتتمكن بعدها من قطع مسافة تصل إلى 500 كلم متواصلة.
ومن المقرر الكشف عنها رسميًا خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات المنتظر، والذي سيفتح أبوابه للحضور في مطلع شهر أكتوبر القادم.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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