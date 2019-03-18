ارتفاع حرارة السيارة فجأة.. أسباب وحلول

ارتفاع مؤشر حرارة السيارة بشكل مفاجئ يعني أن هناك خللًا في المحرك أو الأجزاء المحيطة به، ولابد من عمل صيانة لهذا الخلل حتى لا يتكرر معك مما قد يزيد من سوء حالة المحرك، وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

هناك أسباب كثيرة وراء ارتفاع حرارة السيارة يمكن من خلالها الوصول إلى السبب الرئيسي، وسوف نشرح الك الآن سببين من أهم هذه الأسباب وأكثرها شيوعًا، تعرف عليهما معنا لحل هذه المشكلة فور حدوثها.

مروحة المحرك لا تعمل

هذا السبب هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا، وإما أنه يمكن تصليح هذا الأمر من خلالك أنت شخصيًّا أو من خلال أحد مراكز الصيانة وذلك على حسب جسامة الضرر الواقع على المروحة.

ولكي تتأكد من عمل المروحة أم لا عليك أولاً أن تقوم بإغلاق المكيف في السيارة وذلك لأن المكيف يؤدي إلى عمل المروحة بشكل مستمر، ثم بعد ذلك الذهاب إلى مقدمة السيارة لتستمع إليها وتشاهدها إذا كانت تعمل أم لا.

الخطوة الأولى للتعامل مع هذا الموقف هي القيام بفحص الأسلاك الكهربائية التي تقوم بتشغيل المروحة، وكذلك فيشة المروحة الرئيسية، فاذا كانت مخلوعة عن القابس الخاص بها يمكنك أن تقوم بإعادتها مرة أخرى لتعمل معك المروحة.

يمكنك أيضًا أن تقوم بفحص حساس المروحة، وهذا الحساس مهمته التعرف على مدى حرارة المحرك لتقوم المروحة بتبريده، فإذا كان مستوى الحرارة متوسطًا في المحرك فإن المروحة تعمل على الدرجة الأولى أما إذا كانت درجة حرارة المحرك شديدة فإن مستوى المروحة يعمل على الدرجة الأعلى، فإذا كانت هناك مشكلة في الحساس فإن المرحة لن تتمكن من تحديد مستوى الحرارة، وبالتالي لابد من تغيير هذا الحساس.

ارتفاع حرارة السيارة بسبب غطاء الردياتير

في بعض الأحيان إذا تلف غطاء الردياتير ولم يعد صالحًا في الغلق بإحكام لكي يؤدي وظيفته، فقد يسبب ذلك ارتفاع حرارة السيارة، حيث من المفترض أن يكون السائل داخل الردياتير هو المسؤول بشكل أساسي عن تبريد المحرك، ولكن مع الوقت فإن هذا الغطاء يتلف وذلك بسبب ارتفاع الحرارة المستمر.

ففي حالة إذا لم يصبح الغطاء محكم الإغلاق ستجد أن السائل الداخلي ل للردياتير يخرج منه أو أن الغطاء محيط به هذا السائل من الخارج، وبالتالي فإنه من الضروري أن تقوم بتغيير هذا الغطاء .

هناك عديد الأسباب الأخرى التي تؤدي الى ارتفاع حرارة السيارة، لكن الأسباب السابقة تعتبر هي الأسباب الرئيسية في ذلك، فعليك معرفتها جيدًا قبل البدء في حل هذه المشكلة.

