بالفيديو.. «ألفا روميو» تطلق أسطورة حمراء في جنيف

كشفت «ألفا روميو» السيارة الاختبارية الهجينة «Tonale» ذات الدفع الرباعي، الرياضية، بمعرض جنيف الدولي للسيارات للعام 2019.

وتعتبر «Tonale» أول سيارة هجينة تعمل بميزة التوصيل الهاتفي وأول أداة مساعدة مركبة من «Alfa Romeo» يعيد كتابة قواعد الشريحة الأسرع نموًّا في عالم اليوم باستخدام لغة العلامات التجارية الخاصة بالمصنع والمكونة من أسلوب إيطالي فريد ومتعة قيادة لا مثيل لها.

للوهلة الأولى ستبدو «Tonale» كإحدى سيارات «ألفا روميو» الكلاسيكية، لكن حينما تدخل إلى تفاصيل تصميم السيارة ستعيش حالة خاصة من الشعور باgناقة، والرغبة في التجول بهذا النموذج.

الإطلالة جاءت باللون الأحمر الجريء والجذاب، مع فتحة سقف بانورامية ومصابيح خلفية أنيقة متصلة، تعطي السيارة طابعًا رياضيًّا مميزًا، والعجلات الكبيرة قياس 21 إنشًا.

داخليًّا، حصلت المقصورة على الكثير من الاهتمام، بشاشتين رقميتين للوحة القيادة، مع أخرى 12.3 إنش للوحة العدادات، إلى جانب شاشة الكونسول لنظام المعلومات الترفيهية في الوسط قياس 10.25 إنش، تعمل بتكنولوجيا اللمس، ومحاطة بإضاءة بتكنولوجيا «LED».

على صعيد المحرك، لم تفصح الشركة الكثير من المعلومات عنه، لكن هناك حقيقة لا يمكن الهروب منها، أن «ألفا روميو» ستطلق 6 سيارات جديدة خلال العام 2020.

يذكر أن معرض جنيف الدولي للسيارات فتح أبوابه لوسائل الإعلام يوم 5 مارس، وسيستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»