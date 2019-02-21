بالفيديو: «سانغ يونغ» تختبر الجيل الجديد من «Korando»

صممت قمرة السيارة وفقا لمفاهيم «Blaze Cockpit» (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «سانغ يونغ» أنها بدأت باختبار الجيل الجديد من سيارات «Korando» رباعية الدفع الشهيرة.

ويجمع التصميم الخارجي لـ«Korando» الجديدة بين تصاميم سيارات «Rexton» التي أطلقت العام الفائت، وملامح من المركبة التي استعرضتها «سانغ يونغ» عند إعلانها عن مشروع «e-SIV»، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة السيارة من الداخل فصممت وفقًا لمفاهيم «Blaze Cockpit»، وزودت بأحدث الأنظمة التقنية، وشاشة كبيرة بمقاس 10.25 بوصة، يمكن من خلالها التحكم بمختلف خصائص المركبة، ومشاهد الصور من أنظمة الملاحة وكاميرات المراقبة التي تغطي محيط السيارة بالكامل.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة لترين، ومحرك ديزل توربيني 1.6 لتر، بعزم 116 حصانًا.