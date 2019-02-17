أسباب انتشار رائحة البنزين داخل سيارتك

أحيانًا عند قيادتك السيارة تشعر بنفاذ رائحة بنزين داخل السيارة، إذا حدث ذلك فعليك التأكد من غلق غطاء خزان البنزين.

مبدئيًّا، إذا استمرت هذه الرائحة حتى مع غلق غطاء الخزان، في هذه الحالة هناك عدة أسباب نعرض عليك بعضها للوصول لسبب المشكلة، تعرف معنا على هذه الأسباب وحاول حلها، وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

خلل في غطاء خزان البنزين:

- الذي يوجد خلف السيارة في الأسفل، وقد يكون السبب في الجلد الذي يمسك غطاء مضخة التانك، حيث يحدث أن تجف بعد استعمال السيارة لفترة طويلة، وتبدأ رائحة الوقود بالتسرب، أو قد يحدث انبعاث لتلك الرائحة بسبب تغييرأو فتح التانك دون تركيب جيد، خاصة عند ملء خزان البنزين.

تسريب البنزين من البخاخات:

- قد يؤدي حدوث هذا التسرب إلى شم رائحته داخل السيارة، وفى الغالب يكون هذا التسريب من جلد البخاخات، لذا ينصح بفحصها وتغييرها، لأنها تتعرض للتلف نتيجة انسدادها بسبب الأوساخ والترسبات التي تأتي من خزان البنزين، لهذا يجب الحرص على استبدال فلتر البنزين بشكل دوري، والإهمال في ملء خزان البنزين وتركه حتى يصل البنزين إلى قاع الخزان.

تسريب بصمام تصريف بخار الوقود:

- ويوجد قرب المحرك، أو وجود تلف في حساس ضغط الوقود يؤدي إلى تسريب البنزين من خلال (لي) هواء الفاكيوم الواصل ما بين الحساس والثروتل بدي أو الثلاجة، وفي هذه الحالة من اللازم فحص الحلقة المطاطية الموجودة ما بين طلمبة البنزين والخزان، توصيلات وأنابيب الوقود، صلاحية مضخة الوقود.

انسداد أو حدوث تسريب:

- وذلك في علبة كربون التخزين (الفحامة)، التي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود (الهيدرو كابون) المختلط مع الهواء، بفعل الحبيبات الكربونية داخل الفحامة، ويؤدى تلفها إلى عدم قيامها بوظيفتها.

الاحتراق غير الجيد للوقود:

- والذي غالبًا ما يكون بسبب تلف البواجي، يؤدي إلى ظهور رائحة البنزين، وهناك علامات تدل على تلف البواجي، على قائد السيارة أن يعرفها، ومنها: