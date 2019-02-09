«فولفو» تطلق أقوى سيارات «في 60»

كشفت شركة «فولفو» السويدية أقوى سياراتها من فئة «في 60» للعام 2019 «تي8 آر ديزاين» التي من المقرر أن تطلقها في الأسواق خلال العام الجاري.

وبحسب موقع «توب غير» فالسيارة الجديدة ستكون مزودة بمحرك مزدوج، لتكون العجلات الأمامية تعمل بمحرك بنزين بأربع إسطوانات سعة لترين.

وسيولد المحرك المزدوج إجمالي قوة تصل إلى 390 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 472 لفة للقدم.

وستكون السيارة قادرة على الوصول من سرعة صفر إلى 62 متر في الساعة في أقل من خمس ثواني.

ومن المرجح أن يصل سعر السيارة عن طرحها في الأسواق الذي قد يكون في ربيع العام الجاري إلى 50 ألف جنيه استرليني.

